Tweede Kamer houdt hoorzitting over monsterfusie AMC en VUmc

De grootste Nederlandse ziekenhuisfusie ooit, daarover moeten vertegenwoordigers van het VUmc en het AMC zich vanmiddag verantwoorden. In de Tweede Kamer wordt om 13.00 uur een hoorzitting over de fusie gehouden.

Er is veel kritiek op het mogelijke samengaan van de twee ziekenhuizen, ook van de toezichthoudende Nederlandse zorgautoriteit (NZa). De vrees bestaat dat een 'zorgfabriek' ontstaat, met 1.800 bedden en meer dan 14.000 medewerkers. Toch besloot de NZa en later ook de Autoriteit Consument & Markt (ACM) dat de fusie door mag gaan. Volgens de ACM blijft er voor zorggebruikers voldoende te kiezen in de stad.

Betere onderhandelinspositie, maar minder concurrentie

De fusie is een hoofdpijndossier dat al jaren speelt. Aan de ene kant bestaan duidelijke voordelen: een groot ziekenhuis heeft een betere onderhandelingspositie ten opzichte van zorgverzekeraars. Maar een gebrek aan onderlinge concurrentie kan de kwaliteit weer benadelen.

Daarnaast bestaat het risico dat het ziekenhuis 'too big to fail', wordt, een term die opduikt sinds de economische crisis van 2008. Toen moest de overheid bancaire instellingen redden met publieksgeld, omdat anders het hele stelsel in zou storten. De financiële toezichthouder ACM moet onder meer daarop toezien.

De hoorzitting is onder meer bedoeld om te kijken of de regels rondom zorgfusies nog wel naar behoren werken.

