Criminele 'postbezorger' berooft oude dame van duizenden euro's

Een crimineel die zich voordoet als postbezorger weet begin vorig jaar op slinkse wijze aan de pinpas en pincode van een vrouw uit Bussum te komen. Op verschillende plekken in Amsterdam pint hij vervolgens duizenden euro's. In het AT5-programma Bureau 020 toont de politie beelden van de dief.

Een zogenaamde pakketbezorger belt op 22 maart aan bij een flat aan het Majellapark in Bussum. Er is onduidelijkheid over het feit of het pakket dat hij bij zich heeft wel voor haar bedoeld is. De man vraagt de vrouw om mee naar beneden te lopen. Ze trekt de deur achter zich dicht en loopt achter de 'bezorger' aan. Zo'n vijf minuten staat ze bij de man, die ondertussen zijn collega belt. Als blijkt dat het pakketje niet voor haar is, gaat ze weer naar binnen. Later blijkt ze te zijn bestolen van haar pinpas en creditcard.

Pinautomaat Surinameplein

Een dag later op donderdag 23 maart rond twaalf uur in de middag probeert de man bij de Rabobank op het Osdorpplein geld te pinnen met de creditcard van de vrouw. Maar tevergeefs. Later die middag gebruikt de man de pinpas van de vrouw. Rond vier uur neemt hij duizend euro op bij een ABN AMRO pinautomaat op het Surinameplein.

Een half uur later slaat hij nogmaals toe. Rond half vijf neemt hij tweeduizend euro op bij een ABN AMRO pinautomaat aan de Overschiestraat. Na al deze bezoekjes aan geldautomaten heeft de dader in totaal vijfduizend euro buit gemaakt.

Mensen die de man herkennen wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie.