Van den Heuvel: optreden Van Aartsen 'burgemeester onwaardig’

Misdaadverslaggever John van den Heuvel haalt maandochtend uit naar waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen. Van den Heuvel vindt dat de burgemeester te laks heeft gereageerd na de moord op een 17-jarige stagiair.

De waarnemend burgemeester had op zijn minst de wijk in kunnen gaan, stelt de misdaadverslaggever in het radioprogramma Spraakmakers op NPO Radio 1, maar daar is de VVD'er niet gezien. Wel zijn er bijeenkomsten geweest om de jongen te herdenken.

Lees ook: Oom doodgeschoten Mohammed Bouchikhi doet oproep aan burgemeester

'Kinderen aanwezig'

Van Aartsen liet het bij een schriftelijke verklaring: 'Ik begrijp de onrust en angst die zijn veroorzaakt door deze meedogenloze schietpartij. Zeker omdat er gisteren zoveel kinderen aanwezig waren in het jongerencentrum Wittenburg', zegt Van Aartsen. 'Alle aanwezigen en getuigen die hulp verlangen, krijgen dat ook.'

'Dit soort vuurwapengeweld is een zeer ernstige verstoring van de openbare orde. Amsterdammers moeten zich veilig voelen in hun eigen buurt', vervolgt Van Aartsen. 'Ik overleg daarom snel met de politie en het Openbaar Ministerie om te komen tot maatregelen die de situatie op de Oostelijke Eilanden verbeteren.'

'Lullig mailtje'

'Je kunt dit niet afdoen met een lullig mailtje', zegt Van den Heuvel. 'Je hoort als burgemeester in de wijk te zijn. Je hoort op zijn minst de indruk te wekken dat je dit slagvaardig aan gaat pakken. Ik vind dit een burgemeester-onwaardig'.

In een column op de site van Jonet.nl schrijft Frits Barend vandaag dat ook hij de zichtbaarheid van Van Aartsen mist in de stad. Hij haalt daarbij de incidenten aan waarbij de ruiten van een joods restaurant aan de Amstelveenseweg werden ingeslagen en de onthoofde pop die werd neergelegd bij de Emir Sultan moskee in Noord.

'Van der Laan was wel langsgegaan'

'Ik ben er bijna van overtuigd dat Eberhard van der Laan nog diezelfde avond was gaan eten of was langs gegaan bij HaCarmel, en een dienst had bijgewoond in de Emir Sultan-moskee', schrijft Frits Barend in zijn column. 'Maar Van Aartsen liet het bij gratuite verklaringen in de gemeenteraad en was alleen aanwezig op door de Joodse gemeenschap georganiseerde laatste avond van Chanoeka. Goed hè!'