Politie zet dertig man recherche op zaak schietpartij Wittenburg

De politie heeft ruim dertig rechercheurs op de zaak van de schietpartij op Wittenburg van vrijdagavond gezet. De eerste tips en stukjes informatie zouden al binnen zijn.

Dit schrijft het Nederlands Dagblad op basis van een ANP-bericht. Er komt een buurtonderzoek in de Dantestraat in Zuidoost. Daar werd de in brand gestoken vermoedelijke vluchtauto aangetroffen. Eerder op de avond stormden twee mannen met bivakmutsen een buurthuis aan de Grote Wittenburgerstraat en begonnen in het rond te schieten.

Door de schietpartij kwam de 17-jarige Mohammed Bouchikhi om het leven. Hij was vermoedelijk niet het beoogde doelwit van de liquidatie. Hij was geen bekende van de politie en was erg geliefd in de buurt. Gianni L. (19) werd drie keer in zijn borst geraakt, maar overleefde de schietpartij. Twee maanden eerder raakte hij ook al gewond bij een schietincident.

De politie is van plan aan de Dantestraat een tekstkar te plaatsen. Daarop worden getuigen opgeroepen zich te melden. De zwarte auto die daar in brand stond was een zwarte BMW1. In een zelfde soort auto zouden de daders zijn gevlucht.

De zaak komt nog aan bod bij Opsporing Verzocht. Vandaag bespreken de driehoek van burgemeester, politie en Openbaar Ministerie de moordpartij.