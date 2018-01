Amsterdams orkest Ludwig wint Grammy Award

Het Amsterdamse orkest Ludwig heeft afgelopen nacht in New York een Grammy Award in de wacht gesleept. Hun debuutalbum won de prijs in de categorie Best Classical Solo Vocal Album met 'Crazy Girl Crazy'.

'We zijn pas een aantal jaren bezig en dit is onze eerste cd. Dat we de enige Nederlandse winnaar zijn, is natuurlijk extra speciaal', zegt de artistiek leider van het orkest, Peppie Wiersma tegen de NOS.

De leden van het orkest waren zelf niet in New York om de felbegeerde muziekprijs in ontvangst te nemen. 'Wij spelen vanavond weer', zegt Wiersma daarover. 'De prijs kwam ook zó onverwacht. Er wordt je van tevoren niets verteld.'

Het eerste seizoen dat Ludwig actief was, in 2014, werden ze meteen al bekroond met een prijs. Ze wonnen toen De Ovatie, een priijs van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties. Wiersma kondigt aan dat Ludwig volgend jaar gaat touren door Europa, Amerika en Azië.