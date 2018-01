Medewerkers EMA geholpen met 2,5 miljoen en pand naast Sloterdijk

Totdat het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) definitief naar de Zuidas verhuist in hun nieuwe kantoor, krijgt het agentschap een tijdelijk onderkomen in het Spark-gebouw in Sloterdijk. Van het Rijk krijgt de gemeente ook nog eens een bedrag van 2,5 miljoen euro om de EMA-medewerkers te begeleiden tijdens de verhuizing van Londen naar Amsterdam.

Het agentschap verhuist per 30 maart 2019 naar Amsterdam. Naar verwachting blijven de medewerkers zo'n acht maanden in het onderkomen bij station Sloterdijk.

Het kantoor op de Zuidas wordt als het goed is in november 2019 opgeleverd. Daarmee is de bouw van het nieuwe kantoor met meer dan een halfjaar vertraagd. De oplevering stond eerst op de planning voor 30 april 2019.

De 2,5 miljoen euro krijgt de gemeente van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn, en Sport. Daarmee worden EMA-medewerkers en hun familie persoonlijk begeleid bij het vinden van woonruimte en scholen in de stad. Ook worden de medewerkers ondersteund bij de administratieve rompslomp geholpen die een verhuizing met zich meebrengt.