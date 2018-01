FvD mist handtekeningen voor deelname verkiezingen

Hoewel ze het in de peilingen niet slecht doen, heeft politieke nieuwkomer Forum voor Democratie (FvD) iets om zich ernstig zorgen over te maken. De Amsterdamse afdeling van de partij heeft nog niet genoeg ondersteuningsverklaringen, om deel te kunnen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Iedere nieuwe politieke partij die deel wil nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in de stad, moet dertig ondersteuningsverklaringen verzamelen om überhaupt op de kieslijst vermeld te worden. Die verklaringen moeten ook geleverd worden door partijen die bij eerdere verkiezingen geen zetels behaalden of die deelnemen met een blanco lijst. Mensen die een ondersteuningsverklaring willen leveren moeten daarvoor naar een stadsloket en de verklaring tekenen voor de ogen van een ambtenaar van de gemeente.

'Denk wel dat we aan dertig komen'

FvD doet voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in de stad en daarom heeft ook die partij de dertig verklaringen nodig. Een peulenschil volgens politiek leider Thierry Baudet. 'We hebben 1200 of 1500 leden in Amsterdam. Ik denk wel dat we aan die dertig komen', zo zegt hij tegen AT5.

Toch heeft de partij van lijsttrekker Annabel Nanninga een grote oproep op haar site geplaatst. Als de dertig verklaringen niet voor 1 februari binnen zijn, dan kan de partij mogelijk niet meedoen aan de verkiezingen in de stad.