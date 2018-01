Dochter van Van der Laan vraagt liedje voor haar vader aan bij 3FM

3FM-dj Herman Hofman werd gisteren in zijn show verrast door een bijzondere beller. De elfjarige Eline van der Laan hing aan de lijn om het nummer Rebellion (Lies) van de Canadese band Arcade Fire aan te vragen. 'Dat was het lievelingsliedje van mijn overleden vader', zei ze in het programma.

De 3FM-dj was duidelijk een beetje overrompeld. De dochter van oud-burgemeester Eberhard van der Laan belde op het moment dat Hofman 'het kutste spelletje van de radio' wilde spelen.

Daarbij wordt een nummer pas gedraaid als de beller een goed antwoord geeft op de vraag die Hofman stelt. In deze situatie vond de dj het daarentegen niet echt passen om de regels van het spel na te leven. 'Het is wel gepast hoor', vond Eline zelf. Waarop Hofman grapte dat de jonge Van der Laan 'bijna net zo bijdehand was als haar vader'. Eline beaamde dat.

'Ik mis hem heel erg'

Het nummer van Arcade Fire was het lievelingslied van Eline's vader. Eberhard van der Laan sloot zijn optreden bij Zomergasten er zelfs mee af. Volgens Eline gaat het over 'iets van kinderen in de nacht'. Omdat haar vader het zo mooi vond, is zij het nummer ook erg mooi gaan vinden.

'Ik mis hem wel heel erg, maar ik vind het wel heel mooi om naar zijn lievelingsmuziek te luisteren. Want dat geeft mij ook weer een mooie herinnering aan hem.'