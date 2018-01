Albert Heijn-filiaal Osdorpplein dicht door muizenoverlast: 'Aangevreten verpakkingen en uitwerpselen'

De Albert Heijn XL aan het Osdorpplein is vanmiddag op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gesloten wegens ernstige muizenoverlast. Dat meldt een woordvoerder van de inspectiedienst.

De overlast is zo ernstig, dat sluiting nodig was. 'Onze inspecteur heeft aangevreten verpakkingen en uitwerpselen van muizen in de winkel aangetroffen. Dit kan alleen worden opgelost door het filiaal grondig aan te pakken. De aangevreten verpakkingen moeten weg en eventueel moet zelfs het systeemplafond eruit', aldus de NVWA.

Inmiddels zou het personeel van het filiaal bezig zijn met het leeghalen van de schappen. Als alles grondig is schoongemaakt, kan Albert Heijn een nieuw inspectieverzoek indienen. Pas als de NVWA heeft geconstateerd dat alles in orde is, mag de winkel weer open.

Klanten weggestuurd

Klanten werden volgens getuigen eerder in de middag de winkel uitgestuurd. Kort daarop werd een briefje op de deur gehangen met de tekst dat de winkel voor onbepaalde tijd gesloten is vanwege een calamiteit. Eerder wilde het Albert Heijn-personeel niet zeggen wat er aan de hand was.

Een woordvoerder van Albert Heijn meldt dat het hoge eisen stelt aan voedselveiligheid. 'Vandaar dat het filiaal voorlopig is gesloten. Er wordt met man en macht gewerkt om de winkel weer te openen. We lopen nu eerst het hele filiaal na.'