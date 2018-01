Tabakszaak Mercuriusplein opnieuw slachtoffer van gewapende overval

Twee mannen hebben vanmiddag een gewapende overval gepleegd op een tabakszaak aan het Mercuriusplein in Noord. De tabakszaak werd afgelopen november ook al overvallen.

Volgens een getuige dreigden de mannen met een vuurwapen. Ze zouden er met de inhoud van de kassalade vandoor zijn gegaan. Niemand raakte gewond.

In verband met de overval is de politie op zoek naar twee mannen in zwarte kleding met mutsen en capuchons op. De recherche doet onderzoek.