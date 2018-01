Leven bewoners Sloterkade op z'n kop na brand

Bewoners van het pand aan de Sloterkade boven café Oslo kunnen zeker zes maanden hun woning niet in. Vanwege de brand die vorige week woensdag in het pand woedde, moeten bewoners bij vrienden en familie onderdak zoeken.

De brand heeft een grote ravage veroorzaakt. Gedupeerde Rogier Kentie kan zijn woning sindsdien niet meer in en slaapt bij vrienden. Af en toe gaat hij kijken of er al meer bekend is. 'Ik zie wel wat mannen uit het pand komen en zij zijn heel vriendelijk. Maar eigenlijk weten zij verder ook niks.'

De calamiteitendienst is in elk geval druk bezig in het pand. Vandaag kwam er een constructeur langs om te kijken naar de vloeren. Dat zou er 'niet al te best' hebben uitgezien. 'We zijn nu nog vooral aan het kijken wat er nog te redden is in het in het restaurant', aldus René Vink.

Gevaarlijk

Het pand betreden mag Rogier niet meer, dat is te gevaarlijk. Enkele dagen geleden mocht hij nog wel even naar binnen, om wat spullen te pakken. Maar in de keuken kon hij al niet eens meer staan: er zat geen vloer meer in.

'Ik heb links wat truien in mijn wasmand kunnen stoppen en rechts mijn hockeyschoenen kunnen pakken. Dat is nu eigenlijk alles wat ik heb', aldus Rogier. Woningcorporatie de Key belooft snel naar vervangende woonruimte te zoeken.