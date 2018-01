Ivens ziet niets in VVD-plan voor stop op controle huurcommissie: 'Een heel slecht idee'

Als je denkt dat je te veel betaalt voor je huurwoning, kan je dat tot een half jaar nadat je je huurcontract hebt getekend laten controleren door de huurcommissie. Nóg wel, want de VVD in de Tweede Kamer wil daarvan af. De Amsterdamse tak steunt de Haagse fractie, maar huurdersorganisaties en de SP-wethouder Wonen vinden het een heel slecht idee. Morgen wordt er in de Tweede Kamer over gestemd.

Het puntensysteem. Hoe chiquer de woning en hoe gewilder de buurt, hoe meer punten een woning krijgt. Blijf je onder de 145 punten, dan is je woning een sociale huurwoning. Die kost maximaal 710 euro per maand. Bij meer punten is de woning vrije sector huur, en kan de huisbaas vragen wat hij wil.

Huurcommissie

Dé autoriteit op dit gebied is de Huurcommissie. Een huurder kan deze commissie tot een half jaar na het tekenen van het huurcontract langs laten komen. Telt de commissie minder dan 145 punten? Dan is de huisbaas verplicht om de huur naar beneden bij te stellen. De VVD wil daarvan af zodat verhuren aantrekkelijker wordt.

'De bedoeling is om daarmee meer ruimte te geven voor middenhuur, dus dat er meer vrije prijsvorming is. En dat mensen niet achteraf kunnen klagen nadat ze hebben getekend. Sommige mensen kunnen helemaal niet huren in Amsterdam, omdat alles dicht gereguleerd is', zegt VVD-kandidaatraadslid Paul Slettenhaar.

'Geen vrijspel huisjesmelkers'

Maar volgens de Woonbond is de controle juist nodig om woningen betaalbaar te houden, en ook woonwethouder Laurens Ivens vindt het VVD-voorstel een slecht idee. 'Laten we hier nou geen vrijspel voor alle huisjesmelkers van maken en het gedogen van het overtreden van de regels. Laten we er alsjeblieft voor zorgen dat de woningen die nog een maximale huur kennen, dat daar ook mensen ook hun recht kunnen halen', aldus Ivens.

Slettenhaar wuift de argumenten van de wethouder weg. 'Spookbeelden, daar zijn ze daar altijd erg goed in. Ik denk dat het beter is om naar de realiteit te kijken en te zorgen dat mensen die niet een inkomen hebben wat niet in de sociale huur toelaat, ook in Amsterdam kunnen wonen.'