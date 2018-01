Kleding vat vlam in slaapkamer Overtoomse Veld

In een woning aan de Nachtwachtlaan in Overtoomse Veld is vanavond brand uitgebroken. De brand brak rond 18.45 uur uit in een slaapkamer op de vijfde etage.

De bewoners waren net even weg toen de brand uitbrak. Zij zagen bij terugkomst rook onder hun deur vandaan komen. Vijf naastgelegen woningen zijn korte tijd ontruimd vanwege rookontwikkeling. Na metingen van de brandweer kunnen zij terug naar huis.

De brandweer heeft het vuur geblust. In de woning bleken kledingstukken te hebben vlam gevat. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Niemand raakte gewond.