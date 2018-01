Amsterdamse holocaustoverlevende ontvangt Duitse onderscheiding

De Amsterdamse Eva Ritz-Weyl (82) reisde zeven jaar door Duitsland om lezingen te geven over haar ervaringen in de oorlog. Daarvoor kreeg ze afgelopen week het Bundesverdienst Kreuz, een Duitse onderscheiding. Een woordvoerder van de familie laat dat weten.

Als klein meisje moest Ritz-Weyl vluchten voor de Jodenvervolging in Duitsland. Samen met haar ouders ging de destijds zesjarige in Nederland op zoek naar bescherming. Maar na de Duitse inval werd in 1942 de gehele familie gearresteerd en naar Kamp Westerbork gebracht.

Van de 107.000 Joden in dit kamp overleefden er slechts 5000. De familie Weyl wist wonderbaarlijk aan de dood te ontsnappen. Na de oorlog vestigden de familieleden zich in Arnhem en later in Amsterdam. Vader en moeder Weyl openden daar een kledingwinkel, zodat ze een nieuw bestaan konden opbouwen.

'Tweede getuigen'

Ritz-Weyl zag daarna een belangrijke taak voor zichzelf. Ze wilde jonge mensen opleiden tot 'tweede getuigen' zodat ze snappen wat de oorlog betekent heeft. Zeven jaar geleden besloot ze om ook in Duitse gebieden lezingen te geven over haar tragische ervaringen, om studenten meer met historische kwesties in aanraking te brengen.

Voor deze verdiensten reikte de Duitse ambassadeur in Den Haag de Bundesverdienst Kreuz aan haar uit. Ritz-Weyl is daarmee de eerste Nederlander die de Duitse onderscheiding in ontvangst mag nemen.