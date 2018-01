Politie-onderzoek na vondst lichaam in portiek Kolenkitbuurt

De politie doet onderzoek in een portiek aan de Sinjeur Semeynsstraat in West na de vondst van een overleden persoon.

Agenten werden rond 18.15 uur naar de portiek opgeroepen vanwege een reanimatie. Geprobeerd is om diegene te reanimeren, maar dat is niet gelukt.

De portiek is afgeschermd met zwarte schermen. 'We onderzoeken hoe deze persoon is overleden. We willen uitsluiten dat het om een misdrijf gaat', aldus een politiewoordvoerder.

UPDATE 21.15 uur:

Een schouwarts heeft geconstateerd dat het om een natuurlijke dood gaat. Het onderzoek is afgerond.