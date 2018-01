Kale en Kokkie somber na puntverlies Ajax: 'Er was geen ruk aan'

Vorige week waren ze nog uitzinnig door de winst op Feyenoord. Vandaag is de stemming somber bij Kale en Kokkie. Door een nul - nul op een waardeloos veld in Utrecht is het gat met PSV nu zeven punten. De Ajax-fans hebben hun eerste twijfels bij tacticus Erik ten Hag.

'Het was dramatisch. Het was helemaal geen wedstrijd. Er was geen ruk aan. Echt helemaal niks aan', stelt Kale. 'Als je weet dat dit de enige prijs is die je nog kan pakken, dan knal je er toch in.'

Volgens de mensen die er verstand van hebben, hebben we een tactisch meesterbrein in huis gehaald met Ten Hag. Dan verbazen mij twee dingen: dat je niet anders gaat voetballen als dat je gisteren deed. Ga wat opportunistischer spelen met een diepe spits met Huntelaar en zet Siem de Jong erachter. Wat ik helemaal niet begrijp is dat je geen enkele wissel over die hele wedstrijd toepast.'

'Het is gewoon kut en het zijn nu weer zeven punten en dat is lastig. Toch weiger ik te zeggen dat het klaar is', aldus Kokkie.