Organisatoren veranderen slogan 'anti-FvD-demonstratie' na kritiek

Het bestuur van het Comité21Maart heeft besloten om de slogan van de zogenoemde anti-FvD-demonstratie op 18 maart te veranderen. Na kritiek begonnen diverse politieke partijen te twijfelen of ze nog wel mee moesten doen. Om hun deelname toch te garanderen is het motto gewijzigd van 'Geen racisten in de raad' naar 'Geen racisme in de raden'.

Zelf had bestuurder Abdou Menebhi de boodschap niet per se willen wijzigen. 'Maar dit is een compromis. We willen niet dat mensen hun verantwoordelijkheid in de strijd tegen racisme niet nemen vanwege bepaalde argumenten over de slogan', zegt hij in een interview met AT5.

Lees ook: Linkse coalitie demonstreert tegen 'racistische partijen' in gemeenteraad

Menehbi stelt dat het voor Comité21Maart vooral belangrijk is om een breed front te vormen tegen 'alle vormen van racisme'. In eerste instantie leek daar ook sprake van te zijn. Zo'n zestig actiegroepen en politieke partijen hadden zich aangemeld voor het protest tegen - in hun ogen - 'racistische partijen' zoals de PVV en Forum voor Democratie.

Kritiek

Maar de afgelopen dagen kwam er hevige kritiek op de deelname van politieke partijen aan het protest. Columnist Jan Dijkgraaf beweerde zelfs dat de partijen met hun deelname haat tegen FvD-lijsttrekker Annabel Nanninga zou faciliteren.

Lees ook: Twijfel bij partijen over deelname demonstratie tegen FvD



Bovendien zeiden critici dat de demonstratie demoniserend zou zijn. Enkele partijen begonnen daardoor te twijfelen over hun deelname. Demonstreren tegen een andere partij bleek voor hen toch een vreemde bijsmaak te hebben.

Terugtrekken

Johnas van Lammeren, fractievoorzitter van Partij voor de Dieren, gaf al aan zich terug te trekken. 'We zijn tegen racisme. Maar we demonstreren niet tegen een andere politieke partij, dat is ondemocratisch en een ondermijning van ons stelsel', zo zei hij op Twitter.

Lees ook: GroenLinks-leider over anti-FvD-demonstratie: 'Dat is mijn taak als volksvertegenwoordiger'

PvdA'er Marjolein Moorman twijfelde nog en zei alleen mee te willen doen als de leus zou veranderen. 'Daar ben ik dus niet blij mee. Ook racisten hebben een democratisch recht om in de raad te zitten, waar ik ze met het woord zal bestrijden.' Ook de SP zei alleen nog mee te willen doen als de demonstratie niet meer is gericht op Forum voor Democratie.

Voet bij stuk

Rutger Groot Wassink, lijsttrekker van GroenLinks, hield wel voet bij stuk. 'Ik vind wel dat mensen van Forum voor Democratie racistische uitspraken doen, dus dan vind ik ook dat ik daar iets van mag zeggen', zei hij eerder tegen AT5.

Het is nu de vraag of de overige partijen alsnog mee gaan doen nadat het motto is gewijzigd. Menehbi geeft wel aan dat het 'de laatste verandering is die het bestuur doet'. 'Het is nu aan de partijen of ze hun verantwoordelijkheid nemen of niet.'