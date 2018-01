Anti-PKK boek ook in andere steden verspreid

Het Anti-PKK boek dat afgelopen weekend op de mat van bewoners in Osdorp viel, is ook verspreid in andere grote steden. Ook inwoners van Rotterdam, Tilburg, Veenendaal, Den Haag en zelfs Antwerpen kregen het boek in de brievenbus.

Het afgelopen weekend demonstreerden Koerden tegen de Turkse militaire acties in de Syrische regio Afrin, waar milities van YPG zich ophouden. De YPG is verwant aan de PKK. Mogelijk is de verspreiding van het boekje een reactie op die demonstraties.

In het boekje, geschreven door Adnan Oktar, wordt gewaarschuwd voor de politieke agenda van de PKK. Hij vreest dat de PKK louter uit is op een communistische Koerdische staat.

Volgens Belgische media hebben duizenden gezinnen in Antwerpen het boekje ontvangen. Bij hoeveel mensen het boek in Nederland op de mat viel, is onduidelijk.