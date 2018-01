'Italië wil verhuizing van EMA naar Amsterdam laten terugdraaien'

Italië gaat de Europese autoriteiten vragen of het besluit over de verhuizing van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) naar Amsterdam kan worden teruggedraaid.

De Italiaanse regering hoopt dat het EMA alsnog naar Milaan komt, nu er zorgen zijn geuit over de beschikbare werkruimte in Amsterdam Sloterdijk. Dat meldt Het Parool.

Het kantoor op de Zuidas wordt als het goed is in november 2019 opgeleverd. Daarmee is de bouw van het nieuwe kantoor met meer dan een halfjaar vertraagd. De oplevering stond eerst op de planning voor 30 april 2019. Tot die tijd krijgt het agentschap een zo'n acht maanden een tijdelijk onderkomen in het Spark-gebouw in Sloterdijk.

De Italiaanse directeur van het EMA, Guido Rasi, zei dat het Spark-gebouw maar de helft van de werkruimte biedt die het EU-agentschap nu in Londen heeft. Volgens de directeur zullen sommige activiteiten daardoor 'niet uit de verf' komen.