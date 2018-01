Veel schade aan woning Amstelveen door flinke brand

In een woning aan de Else Mauhsstraat in Amstelveen is afgelopen nacht een flinke brand uitgebroken. Dat gebeurde rond 00.30 uur.

Omdat het huis leegstond, heeft het vuur enige tijd kunnen branden. Hierdoor is de schade aan de woning bijzonder groot, bijna het hele huis is zwartgeblakerd door de vlammen.

De oorzaak lag bij de stoppenkast. Liander moest de gasleiding afsluiten en opnieuw een steekvlam te voorkomen.