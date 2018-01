PvdA trekt zich terug uit anti-FvD demonstratie

De Amsterdamse fractie van de PvdA doet niet mee aan de anti-racisme demonstratie op 18 maart. De reden daarvoor is dat de partij vindt dat het doel van de dag overschaduwd wordt.

Dat meldt PvdA zelf op haar website. De jaarlijkse demonstratie had dit jaar 'Geen racisten in de raad' als motto en richtte specifiek de pijlen op PVV en Forum voor Democratie. Daardoor krijgt de manifestatie dit jaar volgens de PvdA te veel de sfeer van 'een actie specifiek gericht tegen politieke partijen als Forum voor Democratie. We zien de spanning oplopen, en daarom hebben we deze weloverwogen beslissing genomen.'

'Iedereen heeft volgens de partij het democratisch recht om deel te nemen aan de verkiezingen, ook FvD. We zullen het debat blijven voeren mochten ze in de raad komen', schrijft de PvdA in het bericht. Wel keuren de democraten de acties van FvD af. 'We zijn het volstrekt oneens met vrijwel alles waar FvD voor staat. Termen als 'dobberneger', 'homeopathische verdunning' en het wegzetten van moslims en vluchtelingen vinden we afschuwelijk.'

Er was ook kritiek op de deelname van gevestigde politieke partijen omdat ze zij aan zij wilden demonstreren met radicaal-linkse clubs die geweld niet schuwen. De PvdA stelt in de verklaring nu te vrezen 'dat het protest te veel gedomineerd wordt door organisaties die methoden hanteren die wij haaks vinden staan op onze boodschap. Dat deelnemer AFA ons vanmiddag via Twitter toebeet ‘vluchtelingenjagers’ te zijn die lekker weg moeten blijven van de demonstratie, heeft ons gesterkt in ons besluit.'

Mooi blijf maar lekker weg! De vluchtelingenjagers van de @PvdA hebben we niet nodig op een anti-racisme demonstratie. https://t.co/KIvnuok7jp — AFA Nederland (@AFA_Nederland) January 29, 2018

Slogan

Het bestuur van het Comité 21 Maart besloot gisteren om de slogan van de zogenoemde anti-FvD-demonstratie te veranderen. Na kritiek begonnen diverse politieke partijen te twijfelen of ze nog wel mee moesten doen. Om hun deelname toch te garanderen is het motto gewijzigd van 'Geen racisten in de raad' naar 'Geen racisme in de raden'.

Vorig jaar demonstreerden honderden mensen onder de vlag van Comité 21 Maart. Toen waren de Tweede Kamerverkiezingen net achter de rug en stond de betoging in het teken van 'racisme en islamofobie' in de campagne. Het comité vond dat Wilders, Baudet, Rutte en Buma zich daar schuldig aan hadden gemaakt. Onder anderen wethouder Simone Kukenheim (D66) sprak tijdens het protest.