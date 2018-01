Westerkerk-predikant en auteur Nico ter Linden (81) overleden

De Amsterdamse predikant Nico ter Linden is afgelopen weekend na een lang ziektebed overleden. Ter Linden, die naast predikant van de Westerkerk ook schrijver was, werd 81 jaar.

Ter Linden schreef de zesdelige serie 'Het verhaal gaat...', een hervertelling van de bijbel. Ook was hij columnist bij Trouw. Naast zijn werkzaamheden voor schrift en geloof produceerde hij ook tv-programma's, onder andere voor de NCRV.

Ter Linden was een broer van dominee Carel ter Linden, die onder meer het huwelijk van prins Willem-Alexander en prinses Máxima inzegende. Broer Carel, die predikant was van de Kloosterkerk in Den Haag, was de aangewezen predikant van de koninklijke familie, aldus de NOS.