SP stopt steun anti-FvD demonstratie, Bij1 blijft en 'houdt rug recht'

Ook de Amsterdamse fractie van de SP doet niet mee aan de anti-discriminatie demonstratie op 18 maart. Volgens de partij is 'het maatschappelijke discriminatieprobleem' te veel naar de achtergrond verdwenen.

Daarmee sluit de SP zich aan bij de PvdA, die vanochtend bekendmaakte ook niet mee te doen aan de demonstratie, die vooral op Forum voor Democratie gericht lijkt. 'Helaas is de oproep voor de demonstratie op 18 maart eenzijdig gericht op de raadsverkiezingen en is het maatschappelijke discriminatieprobleem in onze ogen te veel op de achtergrond verdwenen', aldus de SP.

De jaarlijkse demonstratie had dit jaar 'Geen racisten in de raad' als motto en richtte specifiek de pijlen op PVV en Forum voor Democratie. Daardoor krijgt de manifestatie dit jaar volgens de PvdA te veel de sfeer van 'een actie specifiek gericht tegen politieke partijen als Forum voor Democratie. We zien de spanning oplopen, en daarom hebben we deze weloverwogen beslissing genomen.' Ook de SP sluit zich daar bij aan.

Bij1 steunt manifest

Bij1 heeft inmiddels laten weten het manifest te blijven steunen. De partij vindt dat politiek op democratische en vreedzame wijze gevoerd moet worden. Maar: 'Wij weigeren echter om ons zoals PvdA-lijsttrekker Marjolein Moorman solidair te verklaren met FvD, een partij die de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens niet erkent.'