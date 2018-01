Onwel geworden bestuurder Stationsplein krijgt geen straf

Het Openbaar Ministerie heeft besloten om de man die vorig jaar zeven voetgangers aanreed op het Stationsplein niet te vervolgen.

De automobilist vloog zaterdagavond 10 juni over het plein voor het Centraal Station. Daarbij vielen zeven gewonden, met name toeristen. Hoewel het ongeluk erg aan een aanslag deed denken, zoals die eerder in het buitenland gebeurde, was daar volgens justitie geen sprake van. De bestuurder, een diabetespatiënt, raakte onwel.

Ook was de automobilist niet onder invloed van drank of drugs, stelt het OM. Tijdens een doorzoeking van de woning van de man vond de politie geen aanwijzingen voor een terroristisch motief. 'Om alle overige scenario’s definitief uit te sluiten is er nog een aanvullend onderzoek gedaan door een medisch deskundige. De conclusie van diens onderzoek onderschrijft de eerdere conclusie dat het ongeluk heeft kunnen gebeuren doordat de bestuurder een te lage bloedsuikerspiegel had en daardoor onwel werd. Een andere oorzaak is hiermee uitgesloten', aldus het Openbaar Ministerie.

Daarom besluit het OM de zaak te seponeren, omdat de automobilist 'geen verwijt kan worden gemaakt'. 'De betrokkenen zijn inmiddels geïnformeerd over deze beslissing', aldus het OM.