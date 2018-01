Slachtoffer schietpartij Wittenburg wordt in Marokko begraven

Het slachtoffer dat vrijdag om het leven kwam bij de schietpartij in een buurthuis op Wittenburg, wordt in Marokko begraven. De 17-jarige Mohammed Bouchikhi was waarschijnlijk niet het doelwit van de gewapende mannen die het buurthuis binnenvielen.

De familieleden reizen eind deze week met het lichaam van de als stagiair werkzame jongen naar het land. De begrafenis in Marokko is volgens een woordvoerder tegenover Het Parool traditie. 'De familie is nog erg verdrietig, kwaad en onmachtig.'

De 17-jarige Mohammed Bouchikhi werd in een buurthuis aan de Grote Wittenburgerstraat doodgeschoten. Hij liep daar op dat moment stage. Veel buurtgenoten waren getuige van de koelbloedige moord. Het vermoeden is dat de daders de 19-jarige Gianni L. om het leven wilde brengen. Hij raakte wel zwaargewond maar is inmiddels buiten levensgevaar. Het is al de tweede aanslag op het leven van L. in drie maanden tijd.

