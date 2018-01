SP wil discriminerende uitzendbureaus opsporen en verbannen uit stad

Als het aan de SP ligt moeten discriminerende uitzendbureaus opgespoord en vervolgens verbannen worden uit de stad. In het tv-programma Radar bleek gister dat bijna de helft van de onderzochte uitzendbureaus bereid is om geen Turken, Marokkanen of Surinamers aan te dragen.

De partij wil dat het stadsbestuur gaat controleren of er ook discriminerende bureaus zijn die samenwerken met de gemeente. Mochten deze gevonden worden, dan moet de samenwerking direct gestopt worden.

SP-raadslid Erik Flentge: 'Wat je huidskleur of afkomst ook is, iedereen verdient een gelijke kans. Dat dat kennelijk niet geldt in de uitzendsector is een grof schandaal waar we korte metten mee moeten maken.'

Het is overigens niet de eerste keer dat blijkt dat uitzendbureaus discriminerend bezig zijn. De SP heeft vragen ingediend.