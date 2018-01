Stadsdeel West kritisch op plannen voor comeback deelfiets

Fenna Ulichki, stadsdeelbestuurder in West, is het niet eens met plannen van wethouder Pieter Litjens (Verkeer) rond de terugkomst van de deelfiets.

Uit het niets doken vorig jaar duizenden deelfietsen van verschillende aanbieder op in het straatbeeld. De felgekleurde fietsjes wekten veel ergernis. Ze leken vooral op toeristen gericht, stonden in de weg of hielden schaarse parkeerplekjes bezet. De gemeente besloot dat alle deelfietsen weggehaald moesten worden, maar wethouder Pieter Litjens schreef wel een Nota Deelfiets waarin hij uiteenzet op welke wijze de deelfiets wel welkom is.

Lees ook: Beruchte deelfiets maakt bescheiden comeback in stad

De wethouder vroeg om reacties en stadsdeel West komt vandaag met een negatief oordeel. Zo stelt de wethouder bijvoorbeeld voor om specifieke parkeervlakken voor deelfietsen te introduceren. 'Het is nog onduidelijk waar die vakken zouden moeten komen en of er ruimte is voor deze voorzieningen', schrijft Ulichki. Ook wil zij dat de gemeente maximaal 2000 fietsen toelaat tijdens een eenjarige proef.

Lees ook: Na deelfiets ook deelscooter verboden vanaf volgend jaar zomer

Litjens stelt in zijn nota voor dat er twee aanbieders voor deelbromfietsen kunnen komen, maar stadsdeel West wil liever helemaal geen huurscooters. 'Verhuurders van elektrische deelbromfietsen zijn welkom, maar dan wel opererend vanuit hun eigen inpandige ruimtes.' Daarnaast wil Ulichki dat de deelfietsen niet op toeristen gericht zijn.