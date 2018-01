Gaslek bij Holendrecht gedicht: metro- en treinverkeer komt weer op gang

Door een gaslek bij station Holendrecht heeft een deel van het treinverkeer en groot deel van het metroverkeer richting Zuidoost vanmiddag stilgelegen. De brandweer schaalde snel op en heeft het lek gedicht.

De omgeving werd afgezet en veel politie was op de been om mensen weg te houden van het lek, aldus meerdere getuigen. GVB meldt dat lijn 50, 51 en 54 verhinderd waren door het lek. Dat betekende dat vrijwel al het metroverkeer richting Zuidoost ontregeld is. Het openbaar vervoer komt nu langzaam weer op gang.