Flinke file op A10 door ongeluk met twee vrachtwagens Zeeburgertunnel

Door een ongeluk in de Zeeburgertunnel is er flinke file ontstaan op de A10 tussen Landsmeer en de tunnel. Volgens de VID zijn twee vrachtwagens en een personenauto in de tunnel op elkaar geklapt.

De verkeersdienst meldt dat er zeker vijf kilometer file staat. Dat komt omdat twee rijstroken zijn afgesloten voor verkeer. Het verkeer kan het beste omrijden via de buitenring. Het oponthoud zou rond 15.15 uur opgelost moeten zijn.