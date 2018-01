Politie zoekt getuigen van gewapende overval tabakszaak in Noord

De politie is op zoek naar getuigen van de gewapende overval op een tabakszaak aan het Mercuriusplein in Noord. Gistermiddag drongen daar twee gemaskerde mannen de winkel binnen, een van hen had een vuurwapen.

De overval gebeurde rond 15.30 uur. Een van de overvallers probeerde de kassalade mee te nemen, maar deze viel op de grond. Beide daders sloegen daarna op de vlucht.

Lees ook: Tabakszaak Mercuriusplein opnieuw slachtoffer van gewapende overval

De overvallers worden omschreven als twee mannen, beiden donker gekleed en tijdens de overval bedekten zij hun gezicht. De winkeleigenaar bleef ongedeerd maar is flink geschrokken. Het is al de tweede keer in drie maanden tijd dat de tabakswinkel wordt overvallen.

De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk iets hebben gezien of gehoord. Zij worden verzocht om contact op te nemen met de recherche van district Centrum Noord via 0900-8844.