Alle plekken om mee te lopen met The Passion al vergeven

De negenhonderd plekken van de processie van The Passion zijn vergeven. Bewoners van Zuidoost konden zich afgelopen week al opgeven, zegt een woordvoerder van de EO volgens NU.nl. De resterende 450 plekken waren dinsdag binnen tien minuten weg.

De 950 mensen die een plekje hebben veroverd, mogen meelopen in de processie. Zij zullen met een gigantisch, wit verlicht kruis door het stadsdeel trekken. Uiteindelijk komt de processie uit bij een groot podium waar het slotstuk is.

Het spektakel is onderdeel van het vijftigjarig bestaan van de Bijlmer. 'Zuidoost bruist en leeft, is een broedplaats voor talent en is volop in ontwikkeling. Wij zijn er trots op om dat via The Passion met Nederland te delen', zei stadsdeelvoorzitter Muriël Dalgliesh eerder in een persbericht van de EO.

Live uitgezonden

In The Passion wordt het Bijbelverhaal van het lijden, het sterven en de wederopstanding van Jezus Christus verteld, gespeeld door bekende Nederlandse artiesten. Het evenement wordt op 29 maart 2018 gehouden en live uitgezonden bij de EO en de KRO/NCRV.

Mensen die werken of wonen in de Bijlmer kunnen nog een rol vervullen tijdens het spektakel. De organisatoren van The Passion zoeken naar zangtalenten om deel uit te maken van 'een uniek koor'. De audities vinden plaats op 10 februari.