Lunchroom Pieter Calandlaan blijkt illegaal casino

Lunchroom Tortilla aan de Pieter Calandlaan in Slotervaart is voor onbepaalde tijd gesloten. In het pand werd bedrijfsmatig illegaal gegokt.

De politie kwam achter de illegale praktijken door verschillende meldingen, constateringen en observaties. Volgens waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen is het geopend houden van de zaak een gevaar voor de openbare orde.

De sluiting is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).