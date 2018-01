Fatale schietpartij Wittenburg vanavond in Opsporing Verzocht

De politie maakt vanavond in Opsporing Verzocht meer bekend over de fatale schietpartij in het wijkcentrum op Wittenburg.van afgelopen vrijdag. Bij de schietpartij kwam de 17-jarige Mohammed Bouchikhi om het leven. De 19-jarige Gianni L. en een 20-jarige vrouw raakten gewond.

De politie doet dan uit de doeken wat er tot nu toe bekend is over de daders, het motief en de vluchtauto. Mohammed liep stage in het wijkcentrum, hij was vermoedelijk niet het doelwit van de twee gewapenden mannen. De daders zijn nog altijd voortvluchtig, sindsdien is er veel onrust in de wijk. Veel buurtgenoten waren getuige van de koelbloedige moord.

Lees ook: Dode en twee gewonden bij schietpartij Wittenburg

Mohammed Bouchiki wordt begraven in Marokko. De familieleden reizen eind deze week met het lichaam van de jongen naar het land.

Het vermoeden is dat de daders de 19-jarige Gianni L. om het leven wilde brengen. Hij raakte wel zwaargewond maar is inmiddels buiten levensgevaar. Het is al de tweede aanslag op het leven van L. in drie maanden tijd.

Lees ook: Oom doodgeschoten Mohammed Bouchikhi doet oproep aan burgemeester

De uitzending van Opsporing Verzocht is vanavond om 20.30 uur op NPO1.