Minder hennepkwekerijen ontdekt in 2017

Netbeheerder Liander heeft afgelopen jaar 202 hennepkwekerijen ontmanteld in de stad. Dat zijn twaalf plantages minder dan in 2016.

Liander is actief in de provincies Noord-Holland, Friesland, Gelderland, Flevoland en een deel van Zuid-Holland. De netbeheerder schat de totale waarde van gestolen energie in dat gebied op 17,5 miljoen euro.

Om de diefstal van energie tegen te gaan zet Liander dagelijks twintig medewerkers in over heel Nederland. Per dag ontdekken zij gemiddeld vier hennepkwekerijen in hun gebied.

Steeds slimmer

De netbeheerder werkt nauw samen met de politie om kwekerijen op te sporen en te ontmantelen. Maar de georganiseerde criminaliteit zou volgens Het Parool steeds slimmer worden in het verbergen van dergelijke illegale praktijken.

Ook in provincie Noord-Holland zijn afgelopen jaar minder kwekerijen ontdekt. Dat ging om 588 in plaats van 485 plantages. Netbeheerder Stedin meldt bovendien in de drie andere grote steden, naast Amsterdam, een daling.