Lokauto ingezet tegen autobranden in Noord: levert niks op

De politie heeft lokauto's ingezet in de strijd tegen de vele autobranden in stadsdeel Noord. Vooralsnog leverde deze aanpak geen resultaten op.

De lokvoertuigen werden voorzien van cameratoezicht om zo daders op heterdaad te kunnen betrappen. 'Dit heeft vooralsnog niets opgeleverd', schrijft waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen in reactie op vragen van Wil van Soest (Partij van de Ouderen). De gemeente vermoedt dat er 'verschillende daders met uiteenlopende motieven' verantwoordelijk zijn voor de brandende auto's.

Lees ook: Bijna tweehonderd auto's per jaar in vlammen op in regio Amsterdam

In Noord vlogen afgelopen jaar 39 auto's in brand. Daarmee is het stadsdeel samen met Nieuw-West koploper in de stad. De gemeente probeert de daders ook te achterhalen door te investeren in de meldingsbereidheid van bewoners in Noord. Ook probeert de politie de daders te profileren met 'geografische dadervorming', maar ook dat leverde nog niets op.

Lees ook: VVD-kandidaat-raadslid weet wel raad met daders autobranden: 'Alles afnemen'

Dat betekent niet dat er nooit daders opgepakt worden. Van Aartsen zegt dat voor 'een kleine minderheid van alle autobranden' een verdachte is aangehouden. De suggestie van de Partij van de Ouderen om een telefonische kliklijn op te zetten, om zo pyromanen te pakken, ziet het college niet zo zitten.