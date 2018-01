Redder voetballer (12) van Zeeburgia pleit voor reanimatieles op school: 'Nog een boel te winnen'

Er zou op alle scholen reanimatieles moeten worden gegeven. Daarvoor pleit Bernard Leenstra, arts én keeper, nadat hij afgelopen zaterdag een 12-jarige voetballer van Zeeburgia redde.

De arts moest zaterdag eigenlijk zelf een potje voetballen. Maar zodra hij bij de club arriveerde, bleek dat er iets aan de hand was bij het jeugdteam. Volgens een toeschouwer was de 12-jarige Devencio zomaar omgevallen.

Omdat de jonge voetballer nog wel adem leek te halen, werd hij door omstanders in een stabiele zijligging gezet. Dat was volgens Leenstra 'een verkeerde handeling'. Hij stelt dat er sprake was van 'zo'n bijzondere hartstilstand dat het lijkt alsof je ademt, maar dat is dan niet zo'. In dat geval moet je volgens de arts meteen reanimeren.

Gebrek aan kennis

Leenstra beweert dat er een gebrek aan kennis is over dit soort cruciale kwesties in de stad. 'We hebben nog een boel te winnen. In Den Haag moet eens worden nagedacht over een standaard EHBO-cursus in het lespakket.'

Zelf wist hij het leven van Devencio te redden dankzij de reanimatie. De jongen werd naar het ziekenhuis gebracht en is daar geopereerd. Bij Zeeburgia werd Leenstra dan ook onthaald als held.

Maar volgens de arts 'had iedereen met dezelfde medische kennis hetzelfde gedaan'. Wel heeft de gebeurtenis veel indruk op hem gemaakt. 'Ik ben nog niet zo lang arts, zo'n drie jaar. Dit ga ik niet vergeten.'