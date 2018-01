Choho neemt tweehonderd vuilnisklachten in ontvangst: 'Ik ben het ook zat'

De hele maand verzamelde AT5 klachten van bewoners die ernstige overlast ervaren van afval dat structureel op straat wordt gedumpt. Er kwamen bijna 200 meldingen binnen, en daaruit blijkt dat in alle stadsdelen veel overlast wordt ervaren. D66-wethouder Abdeluheb Choho (Openbare Ruimte) nam de klachten vanmiddag in ontvangst.

Oude tafels, matrassen en bergen vuilniszakken. Uit alle stadsdelen kregen we foto's opgestuurd van vuiloverlast. De gemeente heeft 254 plekken aangewezen als hotspot: een locatie waarbij structurele overlast is van huishoudelijk en bouwafval op straat. AT5 kreeg nog eens melding van 175 andere plekken in de stad.

'Het klopt dat de stad nog steeds op een aantal plekken niet schoon is. Ik ben dat ook zat. Ik wil ook dat die stad schoner wordt. Daarom investeren we 11 miljoen extra om te zorgen dat die stad schoner wordt. We proberen het ook veel slimmer te doen, door een afvalbak te plaatsen waar tien keer meer in kan', reageert Choho.

Bezuinigingen

De extra 11,2 miljoen euro volgt na een jarenlange bezuiniging op de gemeentereiniging. Het college besloot in 2014 namelijk om juist minder uit te geven, waardoor driehonderd medewerkers de laan werden uitgestuurd. Collegepartijen SP en VVD probeerden die bezuiniging vorig jaar terug te draaien, maar de partij van de wethouder werkte daar niet aan mee.

Choho: 'Ik denk dat het goed is om te zeggen dat we per saldo meer uitgeven dan voorheen. Waar we het over bezuinigingen hebben, gaat het over dat er in Noord een vrachtwagen in een garage stond en in Nieuw-West er eentje werd gekocht.'

Volgende container

Volgens de wethouder is het ook zaak dat Amsterdammers hun vuilniszakken niet naast de container zetten, maar doorlopen naar een volgende container die nog leeg is.

