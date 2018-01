Uitverkoop bij Shoebaloo loopt compleet uit de hand: politie grijpt in

De uitverkoop bij de dure schoenenwinkel Shoebaloo in de P.C. Hooftstraat is vanochtend behoorlijk uit de hand gelopen. De politie moest ingrijpen om de menigte tot kalmte te manen. Uiteindelijk heeft het personeel de winkel zelfs gesloten.

Rond 10.00 uur zouden de deuren van Shoebaloo open gaan. Een korting van zeventig procent op de schoenen die normaal gesproken honderden euro's kosten moest klanten naar de winkel lokken. Er kwamen dan ook een hoop mensen op de uitverkoop af.

Volgens een omstander was de sfeer nog 'gezellig tot kort voor openingstijd een aantal agressieve jonge mannen voor gingen dringen'. Zij zouden vervolgens mensen in de rij hebben geduwd en het personeel van Shoebaloo hebben uitgescholden.

Niet meer in de hand

'Nadat een jonge dame hen aansprak op hun gedrag, probeerden ze met haar op de vuist te gaan.' Andere mensen zouden dit uiteindelijk hebben voorkomen. Duidelijk was wel dat de personeelsleden van de schoenenwinkel en de bewaking de situatie niet meer in de hand hadden.

Vervolgens is de politie gebeld. 'Het was er nog steeds erg druk. Agenten zijn uitgerukt om alles weer in goede banen te leiden', aldus een politiewoordvoerder.

Uiteindelijk heeft het personeel ervoor gekozen om de winkel te sluiten. Via Instagram Stories boden ze hun excuses aan en lieten ze weten 'niet op zo'n grote menigte te hebben gerekend'. Klanten reageerden teleurgesteld.