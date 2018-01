Stadsdeelbestuurder Vyent waarnemend directeur NiNsee

Stadsdeelbestuurder Urwin Vyent van Zuidoost wordt waarnemend directeur van slavernij-insituut NiNsee. Dat heeft instituut bekendgemaakt.

Yvent treedt op 1 februari aan. Hij volgt Antoin Deul op, die half januari per direct opstapte nadat onderhandelingen over zijn nieuwe contract stuk liepen.

Volgens het NiNsee halen zij met de 58-jarige Yvent een verbindende en slagvaardige bestuurder in huis. Hij was tot 2010 directeur van cultureel centrum Podium Kwakoe. Sinds die tijd zit hij namens GroenLinks in het dagelijks bestuur in Zuidoost.