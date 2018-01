VVD-plan voor stop op controle Huurcommissie in Tweede Kamer afgeschoten

Huurders kunnen in de toekomst gewoon tot een half jaar na het tekenen van het huurcontract een controle laten uitvoeren door de Huurcommissie. Een plan van de VVD om deze toets af te schaffen, kon vanmiddag in de Tweede Kamer op weinig steun rekenen.

Alleen Forum voor Democratie en de SGP bleken het plan te steunen. De overgrote meerderheid stemde tegen. De VVD wilde met het plan meer ruimte geven voor de middenhuur door vrije prijsvorming te stimuleren. Na het tekenen van het huurcontract kon er dan niet meer geklaagd worden over de huurprijs.

Woonbond

Vanuit de Woonbond was erop aangedrongen om de Huurcommissie ook open te stellen voor de vrijesectorhuurders en -verhuurders. Een plan daartoe dat door de SP, GroenLinks en PvdA werd ingediend, haalde het echter ook niet.

De Woonbond is verheugd dat het VVD-plan het niet heeft gehaald. 'Het is wel jammer dat het plan voor méér bescherming voor huurders het ook niet heeft gehaald', zegt Marcel Trip van de bond. Gisteren liet wethouder Laurens Ivens (Wonen) ook al weten niets in de plannen van de VVD te zien.

Verhuurderbijdrage

De Kamerleden stemden wel in met de modernisering van de Huurcommissie en de invoering van een verhuurderbijdrage. Daardoor wordt de onafhankelijke Huurcommissie straks voor een groot deel gefinancierd door woningcorporaties.

Trip: 'Dat is een rare constructie, want deze commissie doet uitspraken bij geschillen tussen huurder en verhuurder. Uiteindelijk is het toch zo; wie betaalt bepaalt.'