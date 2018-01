Plezierjagers mogen niet schieten op damherten in Amsterdamse Waterleidingduinen

Het college van burgemeesters en wethouders stelt dat er 'geen sprake van plezierjacht in de Amsterdamse Waterleidingduinen kan en zal zijn'. Daarmee reageert de gemeente op verontwaardigde reacties van D66 en PvdA.

De partijen waren niet op de hoogte van nieuwe wetgeving, waardoor nu ook plezierjagers op damherten in de Waterleidingduinen zouden mogen schieten.

In principe mocht er al sinds 2015 geschoten worden op de dieren, maar niet door particuliere jagers. Een nieuwe wet zou dit veranderen: het beheer van het natuurgebied moet tegenwoordig in handen komen van een vereniging met leden.

En particuliere jagers zijn al zo slim geweest om zo'n vereniging op te richten. Uit berichtgeving van Het Parool bleek dat zij bovendien steeds meer invloed proberen te krijgen in het gebied.

'Plezierjacht uitgesloten'

Hoewel de wetgeving inderdaad is veranderd, is het volgens het dagelijks bestuur niet de bedoeling dat plezierjagers zomaar op de herten schieten. Het beheer zou uitsluitend worden uitgevoerd door professionals in dienst van Stichting Waternet. 'Plezierjacht blijft daarbij nadrukkelijk uitgesloten', meldt het college.

De jagers hoopten zelf samen te kunnen werken met Waternet, maar ook het bedrijf ziet dat niet zitten. 'De jagers doen dit alleen vanuit hun eigen belang', aldus een woordvoerder.