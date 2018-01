Oud-advocaat gaat met gemeente in gesprek over handhaving fietsverkeerregels

Voormalig advocaat Frank Bakker gaat met de gemeente in gesprek over de handhaving van de verkeersregels voor fietsers. Hij kreeg de uitnodiging voor een gesprek nadat hij een kort geding had aangespannen tegen waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen. Via de voorzieningenrechter wil hij afdwingen dat de verkeersregels voor fietsers worden gehandhaafd.

Volgens Bakker lappen fietsers stelselmatig de verkeersregels aan hun laars. Dat komt volgens hem vooral omdat er niet wordt gehandhaafd. 'Er is geen enkele regel waar ze zich aan houden. Het overgrote deel, 90 procent, houdt zich aan niets. Ze hebben een soort vrijstraat, die is gecreëerd door de overheid door het allemaal toe te laten.'

Bakker stuurde in november al een brief aan burgemeester Van Aartsen met het verzoek gevaarlijk rijgedrag van fietsers harder aan te pakken. Daar kreeg hij echter geen reactie op en dus spande hij een zaak aan. Dat leverde hem wél wat op.

Lees ook: Oud-advocaat is gedrag fietsers in de stad zat, daagt burgemeester

'De gemeente heeft gevraagd of ik mee wilde werken aan een aanhouding en om met elkaar in gesprek te gaan. Ik vind het een verschrikkelijk woord, in gesprek gaan, om een gesprek te hebben. Dat zal ik doen en ik benieuwd wat er uitkomt', aldus Bakker.

Als Bakker en de gemeente er in dat gesprek niet uitkomen, dan treffen de twee partijen elkaar alsnog op 7 maart in de rechtszaal.