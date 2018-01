Colombiaanse piloot die Benaouf A. zou bevrijden vandaag voor de rechter

Vandaag begint de pro-formazitting tegen de Colombiaanse piloot die betrokken zou zijn bij de helikopterkaping. De 54-jarige man was ingevlogen om een groep Amsterdamse criminelen te helpen met het bevrijden van Benaouf A., een hoofdrolspeler in de onderwereld.

De groep Amsterdammers probeerde op 11 oktober op Kempen Airport in Budel een helikopter te kapen. De Colombiaanse piloot zou daarmee naar de gevangenis in Roermond moeten vliegen, om Benaouf A. te bevrijden.

Lees ook: Amsterdamse criminelen wilden helikopter kapen voor bevrijding gedetineerde

Maar politie en justitie waren van te voren op de hoogte van de vermeende ontsnappingsplannen en wisten op tijd in te grijpen. Tijdens een achtervolging werd in het Limburgse Roosteren één van de verdachten doodgeschoten.

Aangehouden in Parijs

De Colombiaanse piloot wist te ontkomen, maar werd een week later alsnog in Parijs aangehouden. In totaal zitten nu zeven personen vast. De zes helikopterkapers moesten al op 3 januari voor komen tijdens een pro-formazitting.

Lees ook: 'Gedetineerden moesten binnenblijven op dag van helikopterkaping'

Tijdens zo'n zitting wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld, maar wordt bepaald of het voorarrest van de verdachten verlengd kan worden. Dat is nodig als het inhoudelijke onderzoek naar de zaak nog niet is afgerond.

Lees ook: Pro-formazitting tegen helikopterkapers van start

Op dit moment wordt de piloot ervan verdacht betrokken te zijn bij de kaping en bij de poging om iemand te bevrijden uit de gevangenis. Ook klaagt justitie hem aan wegens wapenbezit.