Acteur en toneelschrijver George van Houts lijstduwer Piratenpartij

Maatschappijcriticus en theatermaker George van Houts is lijstduwer voor de Piratenpartij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar. De partij maakt dat vandaag bekend.

Van Houts maakte met theatergroep De Verleiders stukken over de financiële sector en de farmaceutische industrie. Momenteel staat de groep in het theater met een kritisch toneelstuk over 'de democratie'. Veel mensen zullen Van Houts misschien beter kennen als de winnaar van De Slimste Mens. Hij won die tv-quiz in 2016.

Naast Van Houts heeft de Piratenpartij nog drie lijstduwers: uitgever Teun Gautier, anti-corruptiestrijder Doris Voss, en filosoof Clara Stokhof. De 28-jarige Jelle de Graaf is de lijsttrekker van de partij.