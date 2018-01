Woonbootbewoner ernstig gewond bij brand in Stadionbuurt

Op een woonboot aan het IJsbaanpad in Zuid heeft vanochtend korte tijd een brand gewoed.

Volgens de brandweer ging het om een kleine brand en kon het vuur snel geblust worden. Toch liep een bewoner van de woonboot ernstige brandwonden op en werd er zelfs een mobiel medisch traumateam opgeroepen.

De bewoner wordt verder behandeld in een ziekenhuis. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet duidelijk.

