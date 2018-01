Rijk pompt miljoenen in nieuwe 'tienminutentrein' van en naar Schiphol

Tussen Amsterdam Centraal, Utrecht en Eindhoven rijdt er al een, maar vanaf 2021 moet er ook een zogenaamde tienminutentrein rijden tussen Schiphol en Nijmegen. Het Rijk heeft tientallen miljoenen vrijgemaakt om het spoorboekloos reizen verder te introduceren.

De bedoeling is dat reizigers straks iedere tien minuten een trein kunnen nemen van en naar de luchthaven. De trein rijdt vervolgens via Utrecht, Arnhem en Nijmegen en een aantal tussengelegen stations.

Lees ook: Nieuwe dienstregeling NS: tienminutentrein naar Utrecht blijft

43,3 miljoen euro

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) dat ze in totaal 43,3 miljoen euro geeft aan ProRail. Met dit geld moet de spoorbeheerder het traject klaarmaken voor de hoge frequentie aan treinen. De NS draagt zelf 27 miljoen bij aan de plannen. Naast het traject rond Schiphol moeten er ook tienminutentreinen gaan rijden tussen Breda en Eindhoven.

De extra treinen zijn nodig om het groeiend aantal reizigers op te kunnen vangen.