Februari begint met hagel en sneeuw

Hoewel het vandaag al niet echt lekker is buiten, wordt het morgen pas echt guur. Tijdens de ochtendspits kunnen felle buien met hagel en natte sneeuw voor problemen gaan zorgen.

Heel erg koud wordt het niet, meldt Weeronline.nl. Maar door de winterse buien kan het toch behoorlijk glad zijn op de weg. Na de ochtend blijft er kans op pittige neerslag. Het wordt ongeveer 6 graden, vanwege de harde wind ligt de gevoelstemperatuur rond het vriespunt.

Pas na het weekend lijkt er een eind te komen aan het herfstige weer. Begin volgende week is het een aantal dagen rustig en overwegend droog, met waarschijnlijk behoorlijk wat ruimte voor de zon. Daarna is het helaas weer over met de pret en keren de buien terug.