Grenspostjes op Centraal Station lopen vertraging op

Reizigers die dit voorjaar in vier uur tijd met de trein naar Londen willen, moeten toch nog rekening houden met oponthoud in Brussel. Daar vindt namelijk de paspoortcontrole plaats.

In principe moesten die douaneposten op het perron van Centraal Station komen. Alleen zijn de nodige internationale verdragen voor de paspoortcontrole nog niet ondertekend. 'Voorlopig is er dus nog wat ongemak voor de reizigers, omdat die controles nog in Brussel zullen plaatsvinden', zegt een woordvoerder van Prorail in de Volkskrant.

Vanaf dit voorjaar rijdt er twee keer per dag een Eurostar heen en weer tussen Amsterdam en Londen. Het is de eerste directe treinverbinding met de Britse hoofdstad. Op dit moment zet Eurostar nog de puntjes op de i. Centraal Station krijgt uiteindelijk 'een stukje Verenigd Koninkrijk' op het perron, waar de douaneposten staan. Passagiers die naar Brussel willen met de Eurostar, hoeven niet langs de douane.

De Eurostar gaat naar verluidt concurreren met goedkope vluchten van budgetmaatschappijen. De exacte prijs van een ticket is nog niet bekend.