GGD wil niet dat ratten onnodig lijden door gif

De rattenplaag in de stad groeit mede door strengere regels voor de verspreiding van gif. Dat denkt de directeur van een ongediertebestrijdingsbedrijf.

Het aantal meldingen van rattenoverlast in de stad groeit. De vraag is of dat ook betekent dat er daadwerkelijk meer ongedierte is. Richard Piké, directeur van het bedrijf Ongediertebestrijding Amsterdam, zegt van wel. 'In een jaar tijd zijn alleen bij ons 25 tot 30 procent meer meldingen van ratten binnengekomen', zegt hij in de Volkskrant.

'In sommige wijken is het echt niet meer te houden', vervolgt Piké. Hij wijst naar de milde winters en alle troep op straat ('middeleeuwse toestanden'). Maar ook een strengere wet voor het gebruik van rattengif draagt bij, zegt hij in de krant. Sinds 1 januari 2017 mag 'rodenticiden' pas worden ingezet als alle andere maatregelen zijn geprobeerd. Bijvoorbeeld het plaatsen van ondergrondse afvalbakken en het dichten van kieren. Vervolgens moet daar een dossier van zijn.

Onnodig lijden

'Door de nieuwe regelgeving gaat er veel meer energie in de bestrijding zitten. En het kost meer geld', zegt Piké. Maar de Amsterdamse GGD is juist blij met de nieuwe regels. 'Als zo'n rat nou vijf dagen achter elkaar bestrijdingsmiddel eet, gaat ie wel dood. Maar een rat eet vandaag een beetje gif, morgen wat brood. Hij overleeft het mogelijk ook nog. Dan laat je zo'n beest onnodig lijden', zegt Edward Bronts, dierenplagenadviseur van de GGD.

Ook vreest de GGD dat bijvoorbeeld uilen doodgaan omdat zij vergiftigde ratten oppeuzelen. De GGD ziet meer in preventie. Amsterdammers moeten zelf beter opletten of zij ratten niet een reden geven om binnen te komen. Zelfs grote ratten hebben een kieren van anderhalf centimeter genoeg om binnen te dringen. De gemeente lanceert in maart een stadsbrede campagne om bewoners te leren hoe ze ongedierte kunnen weren.