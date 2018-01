COC roept politieke partijen op tot regenboog-stembusakkoord

Homobelangenorganisatie COC wil dat politieke partijen in de stad gaan werken aan een stembusakkoord, waarbij extra aandacht is voor de positie van de LHBT's in de stad.

Het COC wil dat partijen zich in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart, verbinden aan een aantal punten die belangrijk zijn voor de LHBT-gemeenschap in de stad. Op de eerste plaats gaat het daarbij om de fysieke veiligheid van LHBT's. Ze moeten zich 'zich net als iedereen veilig over straat kunnen bewegen', schrijft het COC.

Lees ook: Spoeddebat over anti-homogeweld: 'Dit moet echt stoppen'

Meer inzet

Maar ook moet er meer aandacht zijn voor seksuele en gender diversiteit in zorginstellingen en op scholen. Volgens het COC zouden zorg- en welzijnsorganisaties soms onvoldoende tegemoet kunnen komen aan de wensen van LHBT's. Politieke partijen moeten zich daar meer voor inzetten.

Samen met het regenboog-stembusakkoord lanceert het COC vandaag ook haar maatschappelijke programma 2018-2022, zegt Peter de Ruijter, de voorzitter van het COC. 'Met deze agenda zetten we in op het slaan van bruggen met verschillende emancipatie bewegingen om samen discriminatie en uitsluiting effectief terug te dringen.'

Veel anti-homogeweld

De oproep van het COC komt na reeks van geweldsincidenten tegen homo's. Zo werd er in de nieuwjaarsnacht een man in West mishandeld door vier mannen. Rond metrostation Wibautstraat werd een man mishandeld vanwege zijn geaardheid en anderhalve week geleden werd bekend dat ook in het Westerpark een man mishandeld werd, waarbij sprake was van anti-homogeweld.